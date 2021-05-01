Суд взял под стражу виновника смертельного ДТП в Киеве. Фото и видео

В Шевченковский районный суд Киева доставили виновника смертельной аварии, которая случилась сегодня ночью на бульваре Леси Украинки. Павла Билоконя 1995 года рождения отправили под стражу до 30 июня без права внесения залога.

Адвокат выступал против этого, по его мнению, на данном этапе вина подозреваемого не доказана, а доказательства формальные. Он заявил, что будет подавать апелляцию.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места события, родители парня не захотели комментировать произошедшее. При этом они сообщили, что погибшая была возлюбленной их сына. Прокурор также официально опроверг информацию о том, что Билоконь может быть родственником экс-главы МВД.

По словам защитника, наиболее уместным было бы выпустить парня под залог или отправить под домашний арест. Сам водитель осознал содеянное, признал свою вину и готов сотрудничать со следствием. Он рассказал, что пассажирки просили его остановить авто, но мокрая дорога помешала это сделать.

"Это был азарт! Ехал с девушками, это не специально произошло", – сказал Билоконь

Стало известно, что Билоконь во время аварии повредил ногу и не может ходить. Адвокат настаивает на том, что парень нуждается в стационарном лечении.

Добавим, что на задержанного неоднократно составляли протоколы на превышение скорости, нетрезвое вождение и распитие алкоголя в общественных местах.

Напомним, 1 мая на бульваре Леси Украинки в Киеве Infiniti на большой скорости слетел с дороги и врезался в электроопору. Водитель не справился с управлением, авто перевернулось.

Была также опубликована запись момента погони патрульных за иномаркой, которая предшествовала ДТП.

Стало известно, что за рулем Infiniti находился Билоконь Павел Сергеевич. В результате ДТП от полученных травм скончалась 18-летняя Александра Землякова. Ее подруга, вторая пассажирка легковушки, Мария Демчишина была госпитализирована.

Как сообщал OBOZREVATEL, пьяный 26-летний водитель Infiniti ранее уже задерживался полицейскими за вождение в нетрезвом состоянии. Случай произошел год назад в Винницкой области, но Павла Билоконя не наказали.