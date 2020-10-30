Виновника ДТП на Майдане проверили на наличие алкоголя на драгере: что показал алкотест. Видео

Борис Бондарь Криминал 18:16, 30.10.2020 Обновлено: 18:27, 30.10.2020

Водитель автомобиля Land Rover, который въехал в толпу людей на майдане Незалежности, прошел тест на наличие алкоголя на месте происшествия.

Видео проверки мужчина на приборе драгер опубликовал OBOZREVATEL. Результаты показали 0,0 промиле алкоголя.

Это свидетельствует, что на момент совершения ДТП мужчина был трезв.

Как сообщал OBOZREVATEL, на майдане Незалежности в Киеве водитель сбил насмерть двух человек, еще двое получили травмы. Происшествие произошло 30 октября около 16 часов

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Названы имена погибших 29 октября на Донбассе морпехов

Украинцы провели протест под КСУ: здание забросали дымовыми шашками и шинами. Фото и видео

ОПЗЖ — инициатор процесса отмены безвиза для Украины

Главу КС вызвали на допрос в ГБР по подозрению в участии в преступной организации