Виновника ДТП на Майдане проверили на наличие алкоголя на драгере: что показал алкотест. Видео

Водитель автомобиля Land Rover, который въехал в толпу людей на майдане Незалежности, прошел тест на наличие алкоголя на месте происшествия.

Видео проверки мужчина на приборе драгер опубликовал OBOZREVATEL. Результаты показали 0,0 промиле алкоголя.

Это свидетельствует, что на момент совершения ДТП мужчина был трезв.

Как сообщал OBOZREVATEL, на майдане Незалежности в Киеве водитель сбил насмерть двух человек, еще двое получили травмы. Происшествие произошло 30 октября около 16 часов