Вход в Офис президента забили фанерой. Фото

Вход в здание Офиса президента в Киеве по состоянию на вечер воскресенья, 21 марта, забит фанерой.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, поврежденные двери Офиса демонтировали коммунальщики.

Они также убрали территорию от мусора, однако окна и стены остаются разрисованными граффити. Несмотря на присутствие охраны, проход к зданию свободный.

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского ранее заявили, что повреждения, которые были нанесены зданию во время акции протеста 20 марта, оцениваются в около 2 миллиона гривен.

Там также подчеркнули, что, если не смыть граффити в течение 72 часов, краска въестся в гранит "и тогда суммы убытков будут совсем другими".

У Зеленского напомнили, что первые два этажа здания были построены в конце 19 века, а другие – в начале 20-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, возле Офиса президента прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протест закончился погромами, во время которых один человек был задержан.

При этом организатор протеста Сергей Филимонов заявил, что бить стекла не планировалось, салют здание не повредил, а краску оставляли на лестнице для всех желающих.