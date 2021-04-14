В ЖК под Киевом ночью сгорели несколько машин. Видео

В пригороде Киева утром 14 апреля произошел пожар возле жилого комплекса "Львовский", что в Петропавловской Борщаговке – там сгорели несколько автомобилей.

ЧП случилось примерно в 04:17 в среду. Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Предварительно, неизвестные подожгли автомобиль BMW. Позже огонь перекинулся и на соседние авто, припаркованные возле дома.

"Люди в шоке. Один из пострадавших остался без автомобиля, который кормил его семью", – говорится в сообщении.

Отметим, что 9 апреля в Деснянском районе Киева пожарники спасли двух мальчиков 2 и 6 лет из горящей квартиры, а также женщину-соседку.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении экс-депутату Киевсовета Виталию Даниленко, который может быть причастен к пожару в Голосеевском районе Киева.