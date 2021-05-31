В жилом доме Киева прозвучал взрыв гранаты, есть пострадавший

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 31 мая, в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Зоологической, 12/15 прозвучал взрыв. В результате происшествия, пострадал 43-летний мужчина.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, вероятно в руках у киевлянина была граната.

"Событие произошло на первом этаже 9-этажного дома. Мужчину с травматической ампутацией правой кисти и другими ранениями госпитализировали в больницу", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

Напомним, в Киеве в субботу, 15 мая, в жилом доме, вероятно, произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадал владелец квартиры.

В Одессе прогремел взрыв в жилом одноэтажном доме, в результате чего произошло обрушение. Из-под обломков достали двух человек, одного из них госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове в районе Южного вокзала совершили подрыв башни заброшенного элеватора.