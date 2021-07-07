В Яремче пьяный водитель убил мотоциклистку из Киева и пытался сбежать: подробности и фото

В Яремче Ивано-Франковской области 6 июля около 7:15 столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и мотоцикл BAJAJ PULSAR NS200. В результате аварии погибла водитель двухколесного транспорта – 32-летняя киевлянка Елена Денисенко.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат Украины Василий Вирастюк. По словам свидетелей, 25-летний владелец внедорожника якобы был пьян.

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"Столкновение произошло на встречной полосе, водитель Volkswagen Touareg не справился с управлением. За рулем внедорожника был уроженец Киева Антонюк Сергей Русланович, 1996 г.р. Мужчину спасли подушки безопасности, и он остался целым и невредимым. По словам свидетелей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и предлагал вознаграждение, чтобы помогли скрыться с места происшествия", – написал нардеп.

В пресс-службе полиции Ивано-Франковской области сообщили, что по факту смертельной аварии открыто уголовное производство. Водителя Touareg задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно результатам медосвидетельствования у мужчины выявили 1,19 промилле алкоголя в крови.

Напомним, в Шевченковском районе столицы 6 июня автомобиль Mazda на большой скорости врезался в электроопору. Водителя с многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области на Бориспольском шоссе в результате аварии отбойник пробил насквозь автомобиль Geely CK. Дорожно-транспортное происшествие произошло на повороте в сторону международного аэропорта.