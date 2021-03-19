В Украине за пьяную езду штрафуют по-новому: уже выписали более 500 протоколов

В Украине, после ужесточения ответственности за нарушение ПДД, с 17 марта по 19 марта полицейские составили 515 админпротоколов за управление авто в состоянии опьянения.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины, из них 25 протоколов – в Киеве.

Кроме того, полицейские вынесли:

584 постановления по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами) КоАП;

3 783 постановления по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на двадцать километров в час) КоАП;

47 постановлений по ч.4 ст.122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на пятьдесят километров в час) КоАП;

353 постановления по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявили удостоверения водителя соответствующей категории, регистрационные документы на транспортное средство, а также полис) КоАП;

97 постановлений по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП;

217 постановлений по ч. 1 ст.127 (Нарушение ПДД пешеходами) КоАП.

Отметим, что в Украине с 17 марта увеличили штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничения скорости движения и проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева на улице Привокзальной правоохранители остановили маршрутное такси, водитель которого был за рулем в состоянии наркотического опьянения.