В центре Киева воры вынесли из квартиры валюты на 1,7 млн грн

В Шевченковском районе Киева, на улице Назаровской, 23, ночью 15 ноября воры отжали металлопластиковое окно и проникли в квартиру на девятом этаже.

Как сообщает информационный источник OBOZREVATEL, они забрали 33 тысячи долларов (925 тысяч гривен) и 23 тысячи евро (765,7 тысяч гривен). В целом в гривне это почти 1,7 млн.

Также злоумышленники прихватили ювелирные изделия и четыре пары дорогих часов.

Они были задержаны подоспевшим нарядом полиции охраны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев накрыла лавина грабежей: женщин раздевают на улице и нападают на детей.