В центре Киева водитель Lexus ударил ножом эвакуаторщика: нападавшего нашли

В Печерском районе Киева во время конфликта владелец Lexus ударил ножом водителя эвакуатора и после этого скрылся. Событие произошло на улице Шота Руставели.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, автомобиль, на котором, возможно, уехал нападавший нашли и остановили.

"Сейчас с водителем машины общаются. Пострадавшему оказали медицинскую помощь", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киева информацию о происшествии подтвердили. Устанавливаются его обстоятельства и причины.

Позднее в сети появилось видео, на котором видно, что водитель эвакуатора несколько раз бьет ногой автомобиль оппонента, после чего он резко отходит и держится рукой за бок. Потом к нему подошел владелец Lexus и между ними началась драка, которую остановили прохожие.

Видео дня

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на свой странице в соцсети сообщил, что "действиям обоих участников конфликта будет дана правовая оценка".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева во вторник, 8 июня, двое водителей устроили потасовку из-за места на дороге.