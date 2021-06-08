В центре Киева водитель Lexus ударил ножом эвакуаторщика: нападавшего нашли
В Печерском районе Киева во время конфликта владелец Lexus ударил ножом водителя эвакуатора и после этого скрылся. Событие произошло на улице Шота Руставели.
Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, автомобиль, на котором, возможно, уехал нападавший нашли и остановили.
"Сейчас с водителем машины общаются. Пострадавшему оказали медицинскую помощь", – рассказал наш собеседник.
В пресс-службе полиции Киева информацию о происшествии подтвердили. Устанавливаются его обстоятельства и причины.
Позднее в сети появилось видео, на котором видно, что водитель эвакуатора несколько раз бьет ногой автомобиль оппонента, после чего он резко отходит и держится рукой за бок. Потом к нему подошел владелец Lexus и между ними началась драка, которую остановили прохожие.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на свой странице в соцсети сообщил, что "действиям обоих участников конфликта будет дана правовая оценка".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева во вторник, 8 июня, двое водителей устроили потасовку из-за места на дороге.