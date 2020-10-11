В центре Киева устроили автопробег с криками "Карабах!" и стрельбой. Фото и видео
Выстрелы прозвучали на улице Грушевского
Полицейские нашли четыре стреляные гильзы
В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции и криками "Карабах", в полиции сообщили о нескольких выстрелах.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, неизвестные совершили несколько выстрелов, двигаясь по улице Грушевского. Информация об автопробеге поступила к правоохранителям 11 октября около 17:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
На месте происшествия полицейские нашли 4 стреляные гильзы. Отмечено, что никто не пострадал. 6 автомобилей полицейские остановили в Соломенском районе столицы.
"В автомобилях находилось 14 человек – все они граждане другого государства. Правоохранители проводят осмотр транспортных средств и отбирают объяснения у всех участников", – сообщили в полиции.
Следственным отделом Печерского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября Армения и Азербайджан в очередной раз фактически развернули полномасштабные боевые действия на Южном Кавказе за Нагорно-Карабахский регион. Он признан частью Азербайджана, однако фактически он находится под контролем этнических армян.