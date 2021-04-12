В центре Киева уничтожили дом XIX века. Фото

В Киеве произошел скандал вокруг исторического здания на улице Симона Петлюры, 29. Застройщик начал разбирать старинное сооружение, а прокуратура открыла уголовное производство.

Небольшой двухэтажный дом соорудил известный украинский архитектор Александр Вербицкий для купца Ивана Уткина.

Дом Уткина пережил несколько ремонтов, из-за чего его внешний облик изменился до неузнаваемости. Несмотря на это, здание было в прекрасном состоянии. Но в 2020 году стало известно, что один из застройщиков планирует построить "свечку" прямо возле здания Центрального железнодорожного вокзала. Старинный дом начали разбирать.

В марте 2021 года корреспондент OBOZREVATEL заметил, что в здании демонтировали все окна, а уже в апреле рабочие начали такие работы на крыше и со стенами второго этажа.

10 апреля здесь побывали правоохранители. Они отметили, что после обращения общественной организации начато уголовное производство по факту самовольного демонтажа здания по улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве уже 9 лет разрушается легендарный Гостиный двор. В КГГА требуют от Фонда госимущества подписать охранный договор на здание.