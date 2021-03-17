В центре Киева у бизнесмена отобрали более двух миллионов

В Шевченковском районе Киева во время обмена валют ограбили столичного предпринимателя.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось на бульваре Тараса Шевченко поблизости отеля Hilton Kyiv 16 марта. 50-летний мужчина хотел обменять около 82 тысяч долларов (более 2 млн 200 тыс. грн).

Мужчина вошел в помещение пункта обмена валют и передал кассиру доллары. Тот отошел, чтобы принести крупную сумму в гривне и исчез. Бизнесмен звонил ему на мобильный, но мужчина-кассир не ответил. После этого пострадавший обратился в полицию.

Выяснилось, что полуподвальное помещение было оборудовано под фальшивый пункт обмена валют.

Судя по тому, что у пострадавшего предпринимателя был номер "кассира", он мог найти выгодное предложение о покупке долларов на сайте типа "Меняйло".

Отметим, это не единичный случай в Киеве. Ранее в Печерском районе 42-летнего бизнесмена в нелегальном обменнике "задули" газом и отобрали 95 тысяч долларов, а у другого предпринимателя забрали около 30 тысяч. В Шевченковском районе у мужчины отобрали сумку с 200 тыс. долларов – пострадавший получил серьезные травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве преступники стали совершать налеты на финансовые учреждения и магазины, а мошенники под видом врачей и полицейских отбирают все сбережения украинцев в разных регионах страны.