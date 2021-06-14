В Киеве со стрельбой задержали иностранцев, которые украли 200 тысяч

В Печерском районе Киева полицейские задержали пятерых граждан Грузии, которые обчистили квартиру и вынесли крупную сумму с ювелирными изделиями.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло утром 13 июня на улице Евгения Коновальца. Воры взломали замок входной двери в одной из квартир девятиэтажного дома и украли почти 200 тысяч гривен (часть суммы была в долларовом эквиваленте), драгоценности из золота и серебра, а также парфюмерию.

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"Когда воры выходили из дома, как раз подъехали полицейские. Преступники попытались убежать, поэтому правоохранители предупредили о применении оружия, а затем из табельного ПМ был сделан предупредительный выстрел. После этого подозреваемые были задержаны, никто не пострадал", – рассказал наш собеседник.

По информации источника, старшему из пятерых задержанных 48 лет, младшему – 30. "Двое из подозреваемых приехали в Украину в мае этого года, чуть менее месяца тому назад. Теперь понятно с какой целью", – добавил источник.

В полиции Киева рассказали, что трое подозреваемых находились возле дома, следили за обстановкой, а непосредственно взламывали замки и "обчищали" квартиру киевлянина двое воров.

Полиция открыла производство по ч.3 ст.185 УК Украины. За кражу с проникновением в жилье и причинившую значительный ущерб потерпевшему ворам грозит до шести лет лишения свободы.

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