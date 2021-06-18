В Киеве двое мужчин на глазах очевидца пытались украсть колеса с авто. Фото

В Печерском районе Киева двое пьяных мужчин пытались снять колеса с чужого автомобиля. Предотвратил кражу неравнодушный прохожий.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции столицы, инцидент произошел вечером на улице Панаса Мирного.

"Ночью прохожий заметил, что двое мужчин с признаками опьянения снимают колеса с автомобиля Skoda. Он не прошел мимо, а задал им несколько вопросов. Незнакомцы уверяли, что их об этом попросил владелец, но киевлянин не поверил и вызвал патрульных", – рассказали в пресс-службе.

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Одному из мужчин удалось скрыться с места происшествия, а второго прохожий удерживал до приезда полиции.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия и квалификации действий задержанного вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции", – резюмировали в пресс-службе.

Отметим, буквально в трехстах метрах от улицы Панаса Мирного расположен Офис генерального прокурора Украины.

Напомним, в Соломенском районе Киева 15 мая группа злоумышленниц украли у пожилой женщины деньги. Событие произошло в одном из административных зданий на территории Медгородка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе правоохранители задержали трех граждан Молдовы, которых подозревают в причастности к краже денег из банкомата в Броварах Киевской области.