В центре Киева произошло жестокое нападение на мужчину: что хотели отобрать

В Печерском районе Киева неизвестный во время попытки ограбления жестоко избил 29-летнего мужчину.

Как стало известно OBOZREVATEL из информированных источников, это произошло вечером 2 марта в центре столицы на ул. Гусовского. Преступник пытался отобрать у прохожего мобильный телефон, однако это не удалось – мужчина оказал сопротивление.

После неудачной попытки грабежа преступник убежал, а пострадавшего на автомобиле скорой помощи отвезли в Киевскую городскую клиническую больницу №17.

"Киевлянин был госпитализирован в отделение политравмы с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями", – рассказали OBOZREVATEL в больнице.

Отметим, что в последнее время в Киеве участились случаи нападения на мужчин. В большинстве случаев всего жертвами преступников становятся случайные прохожие, которые разговаривают на улице по мобильному.

Одно из таких нападений произошло в Шевченковском районе столицы. 32-летний киевлянин возвращался домой из магазина – шел по улице Академика Туполева и разговаривал с женой по мобильному. Преступники распылили газ в лицо мужчины, а потом нанесли удар по затылку и ограбили. Пострадавший пролежал некоторое время на улице без сознания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева женщина ударила ножом 33-летнего зятя. Потом она вместе с дочерью более часа зачищали место преступления, и только потом вызвали скорую помощь.