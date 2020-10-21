В центре Киева пациент избил врача стулом. Фото
Врача госпитализировали с травмами головы
Детали инцидента устанавливаются
В Печерском районе Киева пациент жестоко избил врача из-за того, что ему якобы не понравились стены помещения больницы.
Как сообщила на своей странице в соцсети Муніципальна варта, инцидент произошел в Киевской городской клинической больнице №17. "Он (пациент. – Ред.) трижды ударил по голове врача металлическим стулом. Сразу был задержан… Врач госпитализирован. У него сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья", - говорится в сообщении.
В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL подтвердили информацию об инциденте.
"Это произошло 20 октября около 5:00. Детали происшествия устанавливаются, открыто уголовное производство по части 1 статьи 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – уточнили в полиции.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 октября в Каменском Днепропетровской области мужчина напал на медиков скорой помощи и ограбил их.