В центре Киева пациент избил врача стулом. Фото

В Печерском районе Киева пациент жестоко избил врача из-за того, что ему якобы не понравились стены помещения больницы.

Как сообщила на своей странице в соцсети Муніципальна варта, инцидент произошел в Киевской городской клинической больнице №17. "Он (пациент. – Ред.) трижды ударил по голове врача металлическим стулом. Сразу был задержан… Врач госпитализирован. У него сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL подтвердили информацию об инциденте.

"Это произошло 20 октября около 5:00. Детали происшествия устанавливаются, открыто уголовное производство по части 1 статьи 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – уточнили в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 октября в Каменском Днепропетровской области мужчина напал на медиков скорой помощи и ограбил их.