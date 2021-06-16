В Киеве мужчина пошел в ванную комнату и провалился вместе с полом. Фото

В Киеве произошло обрушение пола в доме по улице Бульварно-Кудрявская 45б. На место выехали скорые, спасатели и полиция.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева. Фото с места ЧП опубликовал Telegram канал dtp / kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГСЧС Киева пол обрушился на первом этаже пятиэтажного здания. Пострадал мужчина, который упал в подвал.

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"В момент инцидента пострадавший находился в ванной комнате, потом он провалился вместе с полом в подвал. Спасатели достали мужчину и передали его медикам", – рассказали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице 15 июня в районе Окружной дороги погиб 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. Он был тем велосипедистом, которого пьяный пешеход толкнул под грузовик.