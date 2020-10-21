В центре Киева нашли повешенным бойца Нацгвардии. Видео

В Печерском районе Киева солдат Национальной гвардии Украины покончил жизнь самоубийством. Его нашли повешенным.

Об этом говорится в видео на Facebook-странице Вартові еспресо. Погибшего парня нашли в среду 21 октября. По предварительным данным, ему было 22 года. Тело парня оказалось на задворках среди зарослей в заброшенной постройке неподалеку от Университета культуры и воинской части Нацгвардии.

Источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах подтвердили информацию о гибели военнослужащего. Они отметили, что на месте работают следователи, детали трагедии устанавливаются. Решается вопрос о квалификации и возбуждении уголовного производства.

В пресс-службе Национальной гвардии Украины OBOZREVATEL рассказали, что 22-летний парень проходил службу по контракту.

"Сегодня утром его нашли в заброшенном помещении в Печерском районе Киева. Он служил в военной части №3066. 20 октября парень отсутствовал на службе без уважительных причин и к его поискам приступила группа розыска военной части. По данному факту начато служебное расследование", – сообщили в пресс-службе.

Тело парня нашли в заброшенной постройке Скриншот

Что подвигло 22-летнего парня к такому поступку, пока не известно.

На месте работают правоохранители Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из окна инфекционного отделения Александровской больницы, опорной для лечения больных коронавирусом COVID-19, выбросилась женщина.