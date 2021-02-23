В центре Киева на женщину упала большая глыба снега. Видео

В Шевченковском районе Киева 22 февраля на женщину-пешехода с крыши дома, расположенного на улице Прорезной, упала большая глыба снега.

На видео, размещенном пресс-службой патрульной полиции Киева, видно, что пострадавшая проигнорировала ограничительную ленту, которая была установлена в месте падения (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, 28-летней киевлянке была оказана необходимая медицинская помощь.

В полиции призвали киевлян не подходить близко к местам проведения работ, которые ограждены специальными лентами, а водителей – не парковать автомобили у таких лент.

В городе работают инспекторы по благоустройству: за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 гривен.

Корреспондент OBOZREVATEL уточнил, что случаи, когда пешеходы не обращают внимания на предупреждающие знаки, не единичны.

Отметим, что в феврале уже фиксировали случаи падения сосулек, в результате чего страдали пешеходы, а также имущество киевлян. Так, 14 февраля в двух районах Киева жители столицы получили травмы.

Первый случай был зафиксирован в Шевченковском районе столицы, где сосулька при падении рассекла кожу головы 48-летней женщине. У нее диагностировали ушибленную рану теменной области головы и закрытую черепно-мозговую травму. Второй инцидент произошел в Оболонском районе Киева – пострадал 46-летний мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 22 февраля, из-за потепления, с крыш домов начали активно падать сосульки. Уже повреждены несколько авто.