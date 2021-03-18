В центре Киева на стройке жилого комплекса произошел взрыв

В Шевченковском районе Киева в четверг, 18 марта, на строительной площадке жилого комплекса, расположенной на улице Дегтяревская, 17/19, произошел взрыв.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, событие произошло во время сварочных работ.

"Предварительно установлено, что электросварщик работал в котловане, когда произошел взрыв газовой смеси. В результате происшествия, мужчину отбросило ударной волной. Его госпитализировали. Обстоятельства установят правоохранители", – рассказал наш собеседник.

Отметим, в Деснянском районе Киева 30 декабря на территории стройки произошел пожар в кабине башенного крана.

Пожарные не могли сразу попасть на место происшествия из-за отказа администрации стройки. Приступить к тушению они смогли только после приезда полиции. Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут.

Спасатели обнаружили у крана его оператора с ожогами верхних конечностей, которые он получил при попытке самостоятельно потушить огонь. Мужчине была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 6 декабря мужчина-рабочий на стройке упал в шахту лифта и выжил.