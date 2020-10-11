В центре Киева мужчина устроил самосожжение. Видео 21+
Мужчина облил себя зажигательной смесью
Прохожие пытались сбить пламя
В Киеве на Крещатике ночью 11 октября 49-летний мужчина поджег себя.
Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP. Также издание опубликовало видео инцидента, снятое одним из очевидцев.
"Акт самоподжога неизвестный совершил примерно 03:30 ночи. Случайные прохожие пытались сбить пламя. Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с почти 100% ожогов тела", – сказано в сообщении.
Судя по кадрам, мужчина сначала облил себя зажигательной смесью. Также слышно, что очевидцы трагедии предлагали столкнуть горящего человека в фонтан, который находился рядом.
О мотивах поступка мужчины ничего неизвестно.
Острожно! Видео 21+
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