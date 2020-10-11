В центре Киева мужчина устроил самосожжение. Видео 21+

В Киеве на Крещатике ночью 11 октября 49-летний мужчина поджег себя.

Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP. Также издание опубликовало видео инцидента, снятое одним из очевидцев.

"Акт самоподжога неизвестный совершил примерно 03:30 ночи. Случайные прохожие пытались сбить пламя. Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с почти 100% ожогов тела", – сказано в сообщении.

Судя по кадрам, мужчина сначала облил себя зажигательной смесью. Также слышно, что очевидцы трагедии предлагали столкнуть горящего человека в фонтан, который находился рядом.

О мотивах поступка мужчины ничего неизвестно.

Острожно! Видео 21+

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте мужчина с плакатом на груди пытался совершить акт самосожжения.