В центре Киева Mitsubishi сбил пешехода: женщину подкинуло на капот. Видео

В Печерском районе Киева на регулируемом пешеходном переходе на улице Генерала Алмазова автомобиль Mitsubishi сбил женщину.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, ДТП произошло во вторник, 19 декабря, около 8:30 (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. +18).

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Причины ДТП установит следствие.

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