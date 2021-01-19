В центре Киева Mitsubishi сбил пешехода: женщину подкинуло на капот. Видео
В Печерском районе Киева на регулируемом пешеходном переходе на улице Генерала Алмазова автомобиль Mitsubishi сбил женщину.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, ДТП произошло во вторник, 19 декабря, около 8:30 (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. +18).
В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу.
Причины ДТП установит следствие.
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