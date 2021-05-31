В центре Киева драка на улице закончилась стрельбой: введена спецоперация "Сирена"

В Печерском районе Киева в понедельник, 31 мая, словесный конфликт между двумя мужчинами, перерос в драку. Предварительно, в како-то момент один из них сделал несколько выстрелов.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, событие произошло на улице Глазунова.

"Предварительно, во время драки один из оппонентов получил травму, а потом якобы прозвучало несколько выстрелов. Получил ли кто-то ранение, пока не известно – правоохранители выехали на место происшествия", – рассказал наш собеседник.

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Интернет-издание Цензор.НЕТ сообщило, что один из участников конфликта скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

Напомним, ранее в Печерском районе Киева парень из окна многоэтажного дома выстрелил из ружья в сторону здания Воинской части 2260 Национальной гвардии Украины. В этот момент там находились военнослужащие. Таким образом парень решил похвастаться перед девушками. Правонарушителем оказался 21-летний местный житель.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева во время конфликта возле ресторана мужчина избил оппонента, а потом случайно подстрелил сотрудника заведения.