В центре Киева иностранец зарезал повара ресторана: детали ЧП

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Криминал
26,1 т.

  • В ресторане на ул. Златоустовской произошла ссора, закончившаяся поножовщиной

  • Правоохранители уже задержали подозреваемого

полиция Киев

В Шевченковском районе Киева в результате разгоревшегося конфликта в ресторане погиб мужчина.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло ночью 26 октября на улице возле заведения грузинской кухни "Захади, Дарагой" на ул. Златоустовской.

Конфликт произошел в Шевченковском районе возле цирка.

"В заведении между мужчинами, один из которых 31-летний повар ресторана, вспыхнула ссора, которая привела к поножовщине. В итоге повару уже на улице были нанесены несколько ножевых ранений, в том числе в паховую область. Он скончался", – рассказал источник.

Помещение ресторана грузинской кухни в Киеве.

Подозреваемый в убийстве уже задержан правоохранителями. По информации источника, это 40-летний гражданин Казахстана, чеченец, который на законных основаниях живет в Киеве. Мужчина ранее не судим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева девушка из Луганска бросилась с ножом на хозяина квартирі. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. А в Соломенском районе вооруженный преступник напал на женщину: он приставил пистолет к ее голове и приказал раздеться.

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