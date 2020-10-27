В центре Киева иностранец зарезал повара ресторана: детали ЧП

В Шевченковском районе Киева в результате разгоревшегося конфликта в ресторане погиб мужчина.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло ночью 26 октября на улице возле заведения грузинской кухни "Захади, Дарагой" на ул. Златоустовской.

"В заведении между мужчинами, один из которых 31-летний повар ресторана, вспыхнула ссора, которая привела к поножовщине. В итоге повару уже на улице были нанесены несколько ножевых ранений, в том числе в паховую область. Он скончался", – рассказал источник.

Подозреваемый в убийстве уже задержан правоохранителями. По информации источника, это 40-летний гражданин Казахстана, чеченец, который на законных основаниях живет в Киеве. Мужчина ранее не судим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева девушка из Луганска бросилась с ножом на хозяина квартирі. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. А в Соломенском районе вооруженный преступник напал на женщину: он приставил пистолет к ее голове и приказал раздеться.