В центре Киева парень стрелял из ружья в сторону нацгвардейцев. Видео

В Печерском районе Киева парень из окна многоэтажного дома выстрелил из ружья в сторону здания Воинской части 2260 Национальной гвардии Украины. В этот момент там находились военнослужащие.

На видео, размещенном в сети и Telegram-каналах, видно, что после стрельбы киевлянин засмеялся (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL сообщили, что сотрудники отдела криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили местонахождение лица, причастного к правонарушению.

Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире и при этом один из парней выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части. Таким образом парень решил похвастаться перед девушками. Правонарушителем оказался 21-летний местный житель.

В квартире правоохранители провели неотложный обыск, во время которого обнаружили пневматическое оружие, из которого был произведен выстрел.

Всех участников события доставили в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств. Продолжаются следственные действия.

Телеграм-канал UKR INFORM уточнил, что пользователи социальной сети Instagram, где был размещен видеоролик, негативно восприняли этот поступок. На данный момент страница закрыта.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева во время конфликта возле ресторана мужчина избил оппонента, а потом случайно подстрелил сотрудника заведения. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали.

В Днепровском районе столицы прохожий обнаружил мертвым 27-летнего местного жителя, на теле которого было около 18 ножевых ранений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в ночь с 20 на 21 мая конфликт возле супермаркета закончился стрельбой. В результате происшествия пострадал военнослужащий.