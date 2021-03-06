В центре Киева авто вылетело с дороги, протаранило рекламный щит и перевернулось. Фото и видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Криминал
3,4 т.
ДТП в Киеве на бульваре Леси Украинки

Ночью 6 марта в Киеве на бульваре Леси Украинки автомобиль Hyundai по неизвестной причине вылетел с дороги, въехал в рекламный щит и перевернулся.

В машине находился только водитель, он не пострадал, сообщает "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте происшествия работали полиция и спасатели, которые извлекли мужчину с помощью специальных средств. Как видно на снимках, Hyundai сильно пострадал в ДТП.

В ДТП никто не пострадал.
ДТП на Леси Украинки в Киеве.
Машина врезалась в рекламный щит.
Водителя извлекли спасатели.
Авария произошла около часу ночи.
ДТП в центре Киева.
Причина аварии пока неизвестна.
Бульвар Леси Украинки в Киеве, где произошло ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Одессой произошло смертельное столкновение "легковушки" и авто патрульных. В аварии один человек погиб, еще двое пострадали.

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