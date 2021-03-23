В сети появились новые видео с участником погромов под Офисом президента

В сети опубликовали новые видеозаписи якобы с Романом Ратушным, который является одним из подозреваемых в погромах на Банковой 20 марта.

Два ролика обнародовал пользователь Павел Стрелецкий. На них, как утверждает автор, активист поджигает файер и бросает его под двери (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Роман, представитель гражданской инициативы, жжет файеры. Так держать дружище! Патриоты с тобой", – сказано в подписи к видео.

На кадрах видно, как мужчина поджигает файер возле двери Офиса президента, а затем бросает его под эти же двери.

Ранее полиция назвала фамилии семерых подозреваемых в погромах у здания ОП. Это Владислав Гранецкий-Стафийчук, Сергей Филимонов, Вадим Адамов, Алексей Билковский, Олег Кобезский, Денис Мищенко и Роман Ратушный.

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