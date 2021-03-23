В сети появились новые видео с участником погромов под Офисом президента
В сети опубликовали новые видеозаписи якобы с Романом Ратушным, который является одним из подозреваемых в погромах на Банковой 20 марта.
Два ролика обнародовал пользователь Павел Стрелецкий. На них, как утверждает автор, активист поджигает файер и бросает его под двери (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Роман, представитель гражданской инициативы, жжет файеры. Так держать дружище! Патриоты с тобой", – сказано в подписи к видео.
На кадрах видно, как мужчина поджигает файер возле двери Офиса президента, а затем бросает его под эти же двери.
Ранее полиция назвала фамилии семерых подозреваемых в погромах у здания ОП. Это Владислав Гранецкий-Стафийчук, Сергей Филимонов, Вадим Адамов, Алексей Билковский, Олег Кобезский, Денис Мищенко и Роман Ратушный.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.
В полиции отметили, что по факту событий возле ОП было открыто уголовное производство и есть один задержанный. Позднее суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В свою очередь организаторы акции заявили, что они не планировали бить окна.
Глава ОП Андрей Ермак во время переговоров с послами стран G7 отметил, что участники протеста были настроены на провокацию конфликта.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, организаторы погромов планировали устроить "кровавую баню" для сотрудников правоохранительных органов.