В сети показали, как поймали "серийного" вора в супермаркете Киева

Obozrevatel Криминал 18:39, 3.11.2020

В одном из магазинов в Соломенском районе Киева 3 октября задержали мужчину, который может быть причастен к нескольким кражам.

Как сообщает Киев Оперативный, злоумышленника задержали на горячем во время совершения очередной кражи (чтобы посмотреть видео доскроллте до конца страницы. Осторожно 18+)

"Этот молодой человек совершил кражу личных вещей персонала Сильпо (Липковского, 1А). Вчера он украл кошелёк, а сегодня пришёл повторить и был задержан на горячем", – говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL уточнили, что для выяснения всех обстоятельств мужчину доставили в отделение.

"С ним работают. После того, как будут установлены все обстоятельства (происшествия – Ред.) будет квалификация данного события", – сообщили правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 28 октября, в Киевской области неизвестные взорвали банкоматы и похитили кассеты с деньгами.

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