В полиции сказали, что грозит активистке Femen за выходку перед Зеленским

На девушку из движения Femen, которая 25 октября обнажилась у избирательного участка в Киеве, где голосовал президент Украины Владимир Зеленский со своей женой Еленой, составили админпротокол.

Ее действия правоохранители квалифицировали как мелкое хулиганство. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ от Национальной полиции.

"На активистку Femen составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса об административных нарушениях", – подчеркнули там.

Так, санкция указанной статьи предусматривает штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 грн) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов. Также наказанием могут быть исправительные работы на срок от одного до двух месяцев или даже админарест до пятнадцати суток.

Напомним, что в день голосования на местных выборах активистка женского движения Femen пыталась попасть на избирательный участок в столице. Девушка выскочила из скопления собравшихся у участка людей, когда туда заходил глава государства с супругой. Она подняла юбку, на внутренней стороне которой было написано "Zexist". На нее довольно быстро среагировали сотрудники государственной охраны и правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и других городах опрос от президента Владимира Зеленского проводят несовершеннолетние. Журналистка Яна Супоровская заявила, что на одном из участков были замечены девушки-интервьюеры, которым еще нет 18 лет.