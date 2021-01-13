В полиции назвали количество жертв "скоростных" ДТП на Киевщине в 2020 году
На дорогах Киевской области в 2020 году в результате нарушения водителями скоростного режима движения погибло 28 человек.
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киевщины, еще 413 граждан получили травмы.
Всего в прошлом году из-за подобных нарушений произошло 2 159 дорожно-транспортных нарушений. Кроме того, к административной ответственности за превышение скорости на дорогах было привлечено более 20 тысяч водителей.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
За период с 1 января по 30 ноября 2020 года на дорогах Украины было зафиксировано 4118 ДТП из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. В результате этих аварий погибли 97 человек и были травмированы 1425.
По статистике, в 2020 году 3327 ДТП были совершены с участием детей (156 детей в возрасте до 18 лет погибли и 3681 травмированы), из них 409 – совершены по вине детей.