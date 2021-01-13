В полиции назвали количество жертв "скоростных" ДТП на Киевщине в 2020 году

На дорогах Киевской области в 2020 году в результате нарушения водителями скоростного режима движения погибло 28 человек.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киевщины, еще 413 граждан получили травмы.

Всего в прошлом году из-за подобных нарушений произошло 2 159 дорожно-транспортных нарушений. Кроме того, к административной ответственности за превышение скорости на дорогах было привлечено более 20 тысяч водителей.

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