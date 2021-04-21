В полиции Киева отреагировали на видео с молодежью, которая курила в метро

Правоохранители устанавливают личности двух молодых людей, которые курили прямо в вагоне метро Киева.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе столичной полиции, данные об этом событии внесены в Журнал регистрации заявлений и сообщений.

"По данному факту проводится проверка. Данные молодых людей, которые были на видео, устанавливаются", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, видео с курящими в вагоне подростками было размещено в сети одним из "героев" ролика.

Позднее, девушка, которая была причастна к этому инциденту и хвасталась этим в сети, решила не извиняться за свой поступок. Наоборот, она заявила, что это событие принесло ей популярность.

Она заявила, что ее абсолютно не волнуют обсуждения, а распространение ролика, на котором она нарушила правила пользованиями метрополитеном, киевлянка назвала "инструкцией по получению популярности".

Отметим, 19 апреля в метро Киеве одна из пассажирок ехала без маски в вагоне. На просьбу полицейского одеть средство защиты, девушка ответила грубостью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после усиления карантинных ограничений столичный транспорт работает только по спецпропускам.