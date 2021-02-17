В парке Киева нашли тело девушки: стали известны подробности

Девушку, которую 16 февраля нашли мертвой в парке Партизанской славы рядом с рестораном "Охотничий двор", могли "накачать" наркотиками, ограбить и бросить умирать.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, якобы у нее не было мобильного телефона, а карманы вывернуты наизнанку.

"Предварительная причина смерти после осмотра медиками скорой помощи – переохлаждение, однако окончательно все прояснится после экспертизы. Во время смотра тела следов насилия не обнаружено. Примерный возраст – около 35 лет", – уточнил наш собеседник.

Он добавил, что ранее в Киеве уже были подобные случаи, правда с мужчинами.

Отметим, в конце января недалеко от Центрального железнодорожного вокзала Киева в реке Лыбидь нашли тело военнослужащего, которого искали 10 дней. С заявлением об исчезновении сына обратилась жительница Винницкой области.

Она рассказала, что ее сын перестал выходить на связь. Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили место, где мужчина провожал на поезд своих друзей по службе, а после этого исчез.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева во вторник, 16 февраля, на территории Парка партизанской славы нашли тело неизвестной девушки.