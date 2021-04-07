В Одессе задержали подозреваемых в краже денег из банкомата под Киевом

В Одессе правоохранители задержали трех граждан Молдовы, которых подозревают в причастности к краже денег из банкомата в Броварах Киевской области 1 апреля.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, злоумышленникам досталось 300 тысяч гривен (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Было установлено, что после совершения преступления, воры уехали в Одессу. Их нашли и задержали в арендованной квартире. В ходе обысков, полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе одежду и инструменты.

Мужчинам сообщили о подозрении в совершении кражи, соединенной с проникновением. Проверяется их причастность к подобным правонарушениям на других областей Украины.

Отметим, в октябре 2020 года полицейские задержали членов вооруженной банды, которые взрывали банкоматы на территории Украины. Задержание прошло на территории Винницкой и Киевской областей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 24 декабря в Деснянском районе Киева неизвестный подорвал и пытался ограбить терминал самообслуживания в одном из отделений ПриватБанка.