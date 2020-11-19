В музей Революции Достоинства в Киеве пришли с обысками: первые подробности

В Киеве в Национальном музее Революции Достоинства 19 декабря правоохранители проводят обыск.

На странице музея в соцсети Facebook причину обыска пока не называют.

"У нас обыск! В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому... Детали позже", – сообщили в музее.

На фотографиях, которые выложили сотрудники музея, видно, что в музей пришли представители следственного управления расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.

Представитель музея Ольга Сало сообщала OBOZREVATEL, что обыски начались около 9:00.

"Есть постановление суда – я так понимаю, что обыск проводится по вопросам строительства Мемориала Героям Небесной сотни в Киеве… Они (правоохранители – Ред.) сразу зашли в бухгалтерию - там изымают оригиналы документов. После того, как мы обнародовали информацию (об обыске – Ред.), подъехали СМИ и они (правоохранители – Ред.) закрылись и никого не пускают", – рассказала представитель музея.

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