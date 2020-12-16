В лесу возле Конча-Заспы нашли тело, засыпанное землей

В Голосеевском районе Киева вечером 15 декабря обнаружили мертвого мужчину.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, тело случайно заметил местный житель, прогуливающийся по лесу.

"Сначала он нашел рюкзак, а затем увидел, что на дне выкопанной ямы лежит человек. Тело было засыпано землей, видны только ноги", – сообщил наш собеседник.

По его информации, при первом осмотре следов насильственной смерти обнаружено не было. По документам. которые нашли на месте, погибший – 45-летний местный житель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Голосевском районе произошло несколько ЧП: