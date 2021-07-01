В киевском супермаркете вспыхнул пожар: черный дым окутал многоэтажку. Фото и видео ЧП

В киевском супермаркете "Сільпо", расположенном в Святошинском районе, 1 июля произошел пожар. Из помещения эвакуировали всех покупателей и персонал.

Как сообщает столичное главное управления ГСЧС, информация о возгорании поступила в 19:27, а в 20:07 пожар был потушен. На обнародованных в сети кадрах видно, как густой и черный дым окутал расположенную рядом многоэтажку (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Отмечается, что возгорание началось в пристройке к магазину. "Страна" уточняет, что там расположена вентиляционная система.

Речь идет о магазине "Сільпо" на бульваре Кольцова 14-М.

Спасатели эвакуировали людей, обошлось без жертв и пострадавших.

Площадь возгорания составляла 20 кв. м, к его ликвидации были привлечены 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Причину пожара устанавливают правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июня в Киеве произошел масштабный пожар в квартире многоэтажного жилого дома на улице Академика Булаховского, что в Святошинском районе столицы.