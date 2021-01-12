В киевском обменнике клиента "задули" газом и отобрали $95 тысяч

В Печерском районе Киева у 42-летнего местного жителя двое неизвестных с применением насилия отобрали крупную сумму в долларах.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, мошенники арендовали помещение на ул. Московской, а после этого переоборудовали в пункт обмена валют.

"Когда клиент вошел в помещение, его "задули" газом и отобрали 95 тысяч долларов, которые он хотел обменять", – добавил источник.

По его информации, 11 января правоохранители задержали двух подозреваемых. Ими оказались 19-летняя жительница Черниговской области и 29-летний житель Запорожской области. Девушка, судя по всему, играла роль кассира обменника.

Отметим, что расцвет фальшивых пунктов обмена валют произошел в Киеве еще в 2015-2016 гг. Тогда за месяц выявляли по 5-7 таких пунктов.

Мошенники давали объявления на сайтах и предлагали выгодный курс. Когда клиент приезжал по указанному адресу, кассир брал деньги, а затем под любым предлогом человека заставляли отвлечься. Например, в помещение заходил второй мошенник и говорил, что кто-то врезался в автомобиль клиента. Человек, естественно, подбегал к окну или дверям, а в этот момент криминальный дуэт исчезал вместе с деньгами через другой выход.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева возле пункта обмена валют произошло нападение, во время которого у мужчины отобрали сумку с 200 тысячами долларов. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован.