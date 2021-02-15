Киевлянина, пришедшего в кафе с детьми, ударили ножом в грудь из-за маски

В Печерском районе Киева мужчину, который пришел в кафе с маленькими детьми, ударили ножом в грудь.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло на бульваре Дружбы Народов 14 февраля. Около 15 часов 45-летний киевлянин с детьми зашли в кафе "Кава 90-х". В тот момент там находились двое подвыпивших местных жителей.

Между ними и отцом двух детей возник спор из-за неправильного ношения медицинской маски. Затем один из пьяных мужчин достал нож и ударил им в грудь оппонента.

Киевлянин смог выбежать на улицу и позвонить в полицию, а также скорую помощь. Прибывшие на вызов медики отвезли его в Киевскую городскую клиническую больницу №17.

"Пострадавший легко отделался, так как буйный посетитель кафе использовал против него перочинный нож – потому ранение легкое", – рассказали OBOZREVATEL в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе киевлянка нашла мужчину, которого после посещения ресторана отравил таксист. Мужчину в критическом состоянии успели довезти в больницу. Его друга через сутки нашли замерзшим.