В киевском Гидропарке после падения с моста утонул мужчина. Фото

В киевском Гидропарке 26 июня из воды вытащили мужчину. Врачам не удалось его спасти.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua. По словам очевидцев, пострадавшего толкнули с моста (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как уточняет "Киев оперативный", на место прибыли медики, однако им не удалось спасти мужчину.

Отмечается, что мужчине было 35-40 лет. Других подробностей о погибшем нет.

Данных от полиции или спасателей пока также не поступало.

Напомним, что в Днепровском районе столицы 16 июня спасатели достали из озера Прудик тело 18-летнего киевлянина. Предварительно, он погиб в результате несчастного случая.

Также в Белой Церкви Киевской области 15 июня пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка. Водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия. Рядом с детьми в момент трагедии никого из взрослых не оказалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15-летний подросток попытался покончить с собой, спрыгнув с моста. Врачам удалось его откачать, но спустя сутки он скончался. Перед этим от коронавируса умерли его родители.