В киевском Гидропарке после падения с моста утонул мужчина. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
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В киевском Гидропарке после падения с моста утонул мужчина. Фото

В киевском Гидропарке 26 июня из воды вытащили мужчину. Врачам не удалось его спасти.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua. По словам очевидцев, пострадавшего толкнули с моста (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как уточняет "Киев оперативный", на место прибыли медики, однако им не удалось спасти мужчину.

Врачам не удалось откачать мужчину.

Отмечается, что мужчине было 35-40 лет. Других подробностей о погибшем нет.

Данных от полиции или спасателей пока также не поступало.

По словам очевидцев, мужчину толкнули с моста.

Напомним, что в Днепровском районе столицы 16 июня спасатели достали из озера Прудик тело 18-летнего киевлянина. Предварительно, он погиб в результате несчастного случая.

Также в Белой Церкви Киевской области 15 июня пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка. Водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия. Рядом с детьми в момент трагедии никого из взрослых не оказалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15-летний подросток попытался покончить с собой, спрыгнув с моста. Врачам удалось его откачать, но спустя сутки он скончался. Перед этим от коронавируса умерли его родители.

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