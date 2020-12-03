В киевской церкви мужчина угрожал зарезать себя. Фото и видео 18+

В Деснянском районе Киева мужчина ворвался в церковь и угрожал себя зарезать. Он держал возле горла разбитую бутылку.

Об этом сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Киева 3 декабря. Инцидент произошел на улице Магнитогорской, но когда именно, не уточняется (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Патрульные прибыли на место и попытались наладить контакт с мужчиной, однако он никого к себе не подпускал.

Подобрав удачный момент, правоохранители подошли ближе и схватили мужчину, выбив опасный предмет из его рук.

Ему вызвали специализированную скорую помощь. По предварительным выводам врачей, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Его госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева мужчина порезал себе вены и попытался выколоть глаз. Инцидент произошел возле торгового центра Smart Plaza возле станции метро "Минская".

Прохожие помешали ему сделать это, схватили и держали до приезда скорой помощи.

Напомним, что ранее возле Офиса президента Украины неизвестный мужчина попытался сжечь себя.