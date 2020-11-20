В киевской больнице повесилась пациентка с коронавирусом

В Киевской городской клинической больнице №12 покончила с собой женщина, которая лечилась от коронавируса.

Об этом УНН сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева. Правоохранители отметили, что она повесилась.

Женщине было 78 лет (1942 года рождения). Открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК

"Женщина 1942 года рождения повесилась, лечилась в больнице. Открыто уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство)", – рассказали в полиции, уточнив, что пациентка лечилась от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье женщина совершила самоубийство в терапевтическом отделении городской больницы, выпрыгнув из окна. У нее было подозрение на коронавирус.

Ранее психолог рассказала, что одной из причин всплеска самоубийств в Украине за 8 месяцев стал кризис из-за COVID-19.