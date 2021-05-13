В 'Киевпасстранс' и метрополитен пришли с обысками: названа причина. Фото

В четверг, 13 мая, прошли обыски в помещениях коммунальных предприятий "Киевпасстранс", Киевский метрополитен и "Киевавтодормост". Следственные действия проводили сотрудники Государственной фискальной службы и столичной прокуратуры.

Об этом сообщается на сайте ГФС. Обыски проводились в рамках расследования об уклонении от уплаты налогов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Так, по материалам фискальной службы Офис генпрокурора начал уголовное производство в отношении должностных лиц "Киевпастранса" и компании-подрядчика.

Следствие считает, что чиновники, используя субъекты хозяйственной деятельности, в 2020 году завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах, которые были выделены на реконструкцию трамвайных линий в Деснянском районе.

Отмечается, что должностные лица подрядчика уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Обыски в Киевском метрополитене проводились также по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму в 9 млн грн при строительстве Сирецко-Печерской линии метро.

"По версии следствия, предприятие-подрядчик, которое выполняло работы по строительству линии метрополитена по заказу КП "Киевский метрополитен", заказывало работы по ремонту оборудования у общества, которое полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности", – сказано в сообщении.

Кроме того, следственные действия проходили и в КП "Киевавтодормост". Чиновников вместе с представителями подрядчиков подозревают в том, что совместно с подрядчиком в 2019-2020 годах они сформировали технический налоговый кредит с НДС, используя компании с признаками фиктивности.

Правоохранители уточнили, что сумма уклонения от уплаты налогов составляет 30 млн грн, что является особо крупным размером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления.