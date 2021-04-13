'Родственник в беде': в Киеве мошенники выманили у 83-летней пенсионерки полмиллиона гривен

В Киеве трое мужчин мошенническим путем завладели средствами 83-летней пенсионерки и членов ее семьи в сумме почти 500 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Подозреваемые воспользовались известной схемой "родственник в беде" и обдурили бабушку.

"Трое злоумышленников позвонили 83-летней пенсионерке, и, представившись работниками правоохранительных органов, сообщили, что ее внучка спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадала беременная женщина. В связи с этим необходимы средства для лечения внучки и другой пострадавшей, а также для возмещения причиненного ущерба и заключения мирового соглашения", – рассказали правоохранители.

Будучи введенной в заблуждение, пенсионерка передала злоумышленникам почти полмиллиона гривен.

Благодаря оперативному реагированию правоохранителей двух злоумышленников уже задержали и сообщили им о подозрении. По ходатайству местной прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается местонахождение третьего злоумышленника.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева ранее неоднократно судимый мужчина под видом обмена валюты по выгодному курсу завладел деньгами 74-летнего жителя столицы.