"Родственник в беде": в Киеве мошенники выманили у 83-летней пенсионерки полмиллиона гривен
В Киеве трое мужчин мошенническим путем завладели средствами 83-летней пенсионерки и членов ее семьи в сумме почти 500 тысяч гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Подозреваемые воспользовались известной схемой "родственник в беде" и обдурили бабушку.
"Трое злоумышленников позвонили 83-летней пенсионерке, и, представившись работниками правоохранительных органов, сообщили, что ее внучка спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадала беременная женщина. В связи с этим необходимы средства для лечения внучки и другой пострадавшей, а также для возмещения причиненного ущерба и заключения мирового соглашения", – рассказали правоохранители.
Будучи введенной в заблуждение, пенсионерка передала злоумышленникам почти полмиллиона гривен.
Благодаря оперативному реагированию правоохранителей двух злоумышленников уже задержали и сообщили им о подозрении. По ходатайству местной прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются. Устанавливается местонахождение третьего злоумышленника.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева ранее неоднократно судимый мужчина под видом обмена валюты по выгодному курсу завладел деньгами 74-летнего жителя столицы.