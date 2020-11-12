В Киеве вымогатели получили 40 тысяч за похищенного мужчину

В Деснянском районе Киева двое злоумышленников выкрали мужчину и избивали, требуя у его родственников 40 тысяч гривен.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, вымогатели знали, что у пострадавшего есть крупная сумма денег.

"Злоумышленники располагали информацией, что киевлянин занимается предпринимательством и постоянно имеет наличные средства. Это стало для них решающим фактором для выбора жертвы", – рассказал он.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что о похищении сообщила мать пострадавшего.

"Злоумышленники с 29-летним потерпевшим договорились о встрече у подъезда его дома. Там мужчины насильно посадили потерпевшего в автомобиль и повезли в направлении Оболонского района. Киевлянина удерживали в одном из гаражей, где угрожали ему ножом, били, отобрали телефон и сняли с банковской карты полторы тысячи гривен. За освобождение заложника требовали у его родственников 40 тысяч гривен. Получив деньги, мужчину отпустили", – рассказали в пресс-службе.

В ходе проведенных следственных действий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 24-летний уроженец города Херсон и ранее судимый за вымогательство 31-летний уроженец Днепропетровской области.

Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правонарушителям уже сообщено о подозрении за совершение разбоя и вымогательства, а также избрана мера пресечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полиция задержала злоумышленника, который может быть причастен к убийству мужчины 10 ноября в Деснянском районе Киева. Якобы преступление произошло на почве ревности.