В Киеве злоумышленники ворвались в офис, связали сотрудника и похитили два сейфа. Фото, видео

В Киеве рецидивисты ворвались в помещение предприятия, угрожали оружием, связали веревкой работника фирмы и забрали два сейфа, в котором хранилось около 90 тысяч гривен. Их удалось задержать в течение суток.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Там отметили, что трое неизвестных проникли через окно на втором этаже в офис на улице Куреневской (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Злоумышленники начали угрожать оружием рабочем предприятия и забрали сейф с деньгами. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции.

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"Угрожая оружием, злоумышленники связали веревкой работника предприятия. Далее они похитили сейфы с деньгами и скрылись. В течение суток мы установили личности фигурантов и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе неотложных следственных действий мы провели обыски по месту жительства и в авто сообщников, откуда изъяли вещественные доказательства, а именно оружие и другие орудия совершения преступления", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Правонарушителями оказались жители города Киева и Киевской области, в возрасте от 36 до 48 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

За содеянное им грозит до 15 лет заключения.

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