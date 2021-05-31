В Киеве злоумышленники похитили женщину и требовали у нее выплатить несуществующий долг. Фото, видео

В Киеве злоумышленники похитили женщину и хотели заставить ее выплачивать ежемесячно 15 тысяч гривен. Преступную группировку, состоящую из четырех человек, задержали 28 мая, а пострадавшую освободили.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Там отметили, что в состав группировки входило четыре человека в возрасте от 23 до 32-х лет, в том числе и выходцы из других стран (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители установили, что на протяжении длительного времени угрозами физической расправы они требовали от гражданки платить им 15 000 грн ежемесячно – погашение мнимого долга.

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"Для убедительности в решительности их действий злоумышленники отобрали 30 тыс. гривен и ее личные вещи. Однако женщина не соглашалась выполнять условия участников группировки. Следовательно, чтобы заставить потерпевшую платить деньги, фигуранты силой затолкали ее в свой автомобиль, избили и отобрали 15 тыс. грн и мобильный телефон", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские задержали злоумышленников на Лесном проспекте. Во время задержания подозреваемые оказывали сопротивление оперативникам и пытались убежать.

Кроме того, в ходе санкционированных обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли вещи, которые раньше были силой отобраны у потерпевшей.

За содеянное участникам преступной группировки грозит до 10 лет заключения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в селе Побережка в Белоцерковском районе Киевской области мужчина ударил свою сожительницу ножом. Женщина получила тяжелые телесные повреждения.