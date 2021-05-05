В Киеве злоумышленники отобрали у мужчины 5 миллионов гривен и пытались сжечь свое авто

В Киеве на улице Евгения Харченко в Дарницком районе неизвестные ударили мужчину и отобрали сумку, где было почти 5 миллионов гривен. Кроме того, подозреваемые пытались поджечь свой автомобиль, чтобы скрыть следы преступления.

Обо всех обстоятельствах дерзкого преступления сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что потерпевший планировал потратить деньги на покупку квартиры, но злоумышленники об этом узнали и заранее подготовились к преступлению. Они ждали мужчину, а после совершенного скрылись на авто.

"Мы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили маршрут движения транспортного средства правонарушителей. Впоследствии установили местонахождение фигурантов и по силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали их в городе Одесса в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – жители Киева и Одесской области, 1966 и 1977 рождения. Один из них ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Чтобы скрыть следы преступления, они даже пытались сжечь свой автомобиль", – рассказал начальник криминальной полиции Дарницкого управления полиции Игорь Падюк.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное им грозит до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева, вблизи вокзального комплекса "Киев Пассажирский" преступники подсыпали мужчине в алкоголь сильнодействующие медпрепарат, забрали у него деньги и телефон. Злоумышленников задержали за одни сутки.