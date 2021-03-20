В Киеве живодер покалечил кошку: его нашли и поквитались. Фото

В Киеве в субботу утром, 20 марта, возле железнодорожного вокзала живодер жестоко избил кошку. Свидетельницей инцидента стала женщина, которая вызвала на место происшествия полицию. Избитое животное отвезли в ближайшую ветеринарную клинику.

Злоумышленника удалось найти и задержать, сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua". Его доставили в Шевченковский районный отдел полиции.

По данным канала "Киев Оперативный", живодером оказался работник местного пункта приема металлолома.

Если животное удастся спасти, его заберет себе женщина, доставившая его в ветклинику. Врачи оказывают кошке необходимую помощь, но есть вероятность того, что она может остаться инвалидом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области вынесли приговор живодерам, снимавшим порно с котами и собаками. Обоих задержали в августе 2020 года в одном из сел Вольнянского района.