В Киеве женщину сбили насмерть, когда она перебегала дорогу возле перехода. Фото ДТП 18+

В Печерском районе Киева 17 июня произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mitsubishi Outlander сбил женщину, перебегавшую дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Трагедия произошла вблизи подземного пешеходного перехода в на бульваре Дружбы народов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Смертельное ДТП в Киеве на Дружбы народов: Mitsubishi Outlander насмерть сбил женщину, которая перебегала восемь полос вблизи подземного перехода", – сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают детали трагедии.

Напомним, что в мае под Киевом произошло два ДТП из-за пешеходов, которые перебегали дорогу.

14 числа в Обухове погиб мужчина, перебегавший дорогу в неустановленном для этого месте. Тогда также пострадал водитель автомобиля.

24 мая на выезде из Киева столкнулись грузовик и легковой автомобиль, а затем оба транспортных средства взорвались и сгорели. Предположительно, авария случилась также из-за пешехода, перебегавшего дорогу. Всего тогда погибли три человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковской районе столицы также в мае бывший санитарный врач переехала пешехода. Женщина чудом тогда осталась жива.